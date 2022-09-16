طوكيو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تراجع، لتنهي تداولات الاسبوع على انخفاض مع استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل رفع أسعار الفائدة.وهبط مؤشر (نيكي) بنسبة 1.11 في المئة، ما يعادل 308.26 نقاط، ليصل عند مستوى 27567.65 نقطة، فيما انخفض مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا، بمقدار 11.87 نقطة، ما نسبته 0.61 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,938.56 نقطة.// انتهى //10:58ت م0022