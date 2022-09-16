تونس 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، بوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان محمّلا برسالة دعوة خطية للرئيس التونسي لحضور الدورة العادية الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر القادم بالجزائر، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.وكتبت صحف الجمعة عن بحث عدد من المسؤولين الليبيين مع السفير الألماني ما خلصت إليه محادثات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في الأسبوع الماضي وذلك بهدف حشد الدعم الدولي لإجراء انتخابات لإخراج البلاد من أزمتها .// انتهى //12:36ت م0024