إسلام آباد 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، وذلك على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزباكستان.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين باكستان وأذربيجان وسبل تنميتها في مجالات مختلفة، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في أفغانستان.// انتهى //12:37ت م0025