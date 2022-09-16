الخرطوم 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على الرسالة التي بعثها رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان لجميع الأطراف أكد فيها الالتزام بإكمال الفترة الانتقالية، مشددًا على التزام المؤسسة العسكرية بالتعاون مع كل الأطراف لإكمال الفترة الانتقالية.وأبرزت نفي الجيش السوداني، أمس، وجود انقلابيين في صفوفه.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى عودة دولة الإمارات للعمل ضمن مجموعة الدول الأربع المعروفة بـ “الآلية الرباعية الدولية” التي تقوم بدور الوساطة في الأزمة السياسية بالسودان.ونقلت عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) أن نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار بالسودان ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي.ونشرت صحف الخرطوم إعلان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117.42% في أغسطس من 125.41% في يوليو.// انتهى //12:40ت م0026