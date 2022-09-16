إسلام آباد 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس قيرغيزستان صدير جاباروف ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلا على حدة، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند بأوزباكستان.وبحث شريف خلال اللقاءات العلاقات الثنائية بين باكستان والدول الثلاث وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:46ت م0027