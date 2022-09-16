المنامة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسسجّلت البحرين اليوم أول إصابة بجدري القردة لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عامًا.وأوضحت وزارة الصحة بمملكة البحرين أنه الحالة تم الاشتباه بإصابتها وظهور الأعراض عليها، واتخذت على الفور الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وأكدت أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول؛ حفاظًا على الصحة العامة، تضمنت توعية العاملين الصحيين بجدري القردة وطرق انتقاله، ووضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة، وتوفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص، إلى جانب تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.// انتهى //13:01ت م0028