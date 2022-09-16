بكين 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأعربت الصين عن أملها في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا بالطرق الدبلوماسية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "أذربيجان وأرمينيا شريكتا الصين في التعاون،​​. ونأمل أن يلتزم الطرفان باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها وتجنب المزيد من تصعيد الموقف، وأن تكونا قادرتين على حل التناقضات والخلافات بالطرق الدبلوماسية".// انتهى //13:07ت م0029