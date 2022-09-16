سياسي / الصين تأمل أن تُحل الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق الدبلوماسية

الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
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بكين 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
أعربت الصين عن أملها في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا بالطرق الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "أذربيجان وأرمينيا شريكتا الصين في التعاون،​​. ونأمل أن يلتزم الطرفان باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها وتجنب المزيد من تصعيد الموقف، وأن تكونا قادرتين على حل التناقضات والخلافات بالطرق الدبلوماسية".
// انتهى //
13:07ت م
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