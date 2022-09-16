سياسي / الصين تأمل أن تُحل الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان بالطرق الدبلوماسية
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
بكين 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
أعربت الصين عن أملها في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا بالطرق الدبلوماسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "أذربيجان وأرمينيا شريكتا الصين في التعاون،. ونأمل أن يلتزم الطرفان باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها وتجنب المزيد من تصعيد الموقف، وأن تكونا قادرتين على حل التناقضات والخلافات بالطرق الدبلوماسية".
// انتهى //
13:07ت م
0029