روما 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسلقي سبعة أشخاص مصرعهم، إثر الفيضانات التي اجتاحت الساحل الأدرياتيكي وسط إيطاليا.وأفادت سلطات الحماية المدنية في إيطاليا وفقًا لوكالة أنباء أنسا الإيطالية أن الضحايا السبعة لقوا مصرعهم في مقاطعة أنكونا في إقليم ماركي، مضيفة أن مجموعة من الأشخاص من بينهم طفل، في عداد المفقودين.وكانت سلطات الحماية المدنية الإيطالية قد أصدرت أمس تحذيرًا للسكان بضرورة البقاء في مناطق مرتفعة خلال الفيضانات المفاجئة التي ضربت الإقليم.// انتهى //13:13ت م0030