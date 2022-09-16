نور سلطان 20 صفر 1444هـ الموافق 16 سبتمبر 2022م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، رئيس جمعية نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا الإسلامية يحيى خليل تثقوف والوفد المرافق له، وذلك على هامش رئاسته لوفد المملكة بمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ونوه رئيس جمعية نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا خلال اللقاء بجهود قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال والتسامح.// انتهى //13:46ت م0034