مكة المكرمة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساختتمت صباح اليوم لجنة المحكمين, جدول أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والأربعين، وذلك بالاستماع إلى 5 متسابقين في الجلسة الصباحية، ليبلغ مجموع من جرى الاستماع إلى تلاواتهم (96) متسابقاً، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 153 متسابقا يمثلون 111دولة من مختلف دول العالم.وسيقام الحفل الختامي يوم الأربعاء القادم 25 صفر 1444هـ – بمشيئة الله تعالى - بالمسجد الحرام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - وسيكرم من خلاله الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة بجوائز نقدية تصل إلى 2,700,000 ريال.// انتهى //13:48ت م0035