الجزائر 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساستقبل دولة الوزير الأول الجزائري السيد أيمن بن عبدالرحمن بقصر الحكومة أمس معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له.واستهل دولته اللقاء بالترحيب بمعالي النائب العام والوفد المرافق.وسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، واصفاً المملكة بأنها قاطرة العمل العربي المشترك، متطلعاً إلى مزيد من العمل المشترك في كافة الأصعدة السياسية والاستثمارية والعدلية والقانونية.وأعرب معالي النائب العام عن شكره العميق لما لقيه من حفاوة وتعاون من الأشقاء في الجزائر، مؤكداً أن المملكة والجزائر تملكان رصيداً من المواقف السياسية المشرفة، منوهاً بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة كريمة من معالي وزير العدل وحافظ الأختام الجزائري، وإنفاذاً للبرامج التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي وقعت في الرياض، لتعزيز التعاون العدلي وتبادل الزيارات والخبرات، وعقد جلسات العمل بين الجانبين وتعزير المساعدات والإنابات القضائية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.واختتم المعجب حديثه عن التطور التنموي الذي تشهده المملكة وفق رؤية 2030 الطموحة، مرحباً بالشراكة التنموية بين الجزائر والمملكة بما يعزز الازدهار والنماء للبلدين وشعبيهما.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري.// انتهى //13:52ت م0036