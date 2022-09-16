مدرج 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسسجل مزاد الإبل بمركز مدرج شمال مدينة بريدة، مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل منذ انطلاقته قبل 4 أيام تجاوزت 12 مليون ريال.وأوضح المشرف العام على مزادات الإبل بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني أن المزاد يشهد حراكًا اقتصاديًا مثاليًا وسط ارتفاع وتيرة الشراء وفقًا لما جرى رصده من قِبل اللجنة المعنية بالمزاد.وبيّن البدراني أن المزاد يحظى بمتابعة مباشرة من سمو أمير القصيم الذي حرص على تنوع وشمولية البرامج المصاحبة للمزاد، مما يُسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، ويخلق ميزة تنافسية اقتصادية ودعمًا للفرص الاستثمارية في مجال الإبل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م.// انتهى //14:42ت م0039