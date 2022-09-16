جدة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسقبضت دوريات الأمن و شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة على (8) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية و(4) مواطنين، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات من مواقع مختلفة وتركيب لوحات غير عائدة لها ، واستخدامهما في سرقة الكيابل الكهربائية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //14:42ت م0040