الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسنشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة معلومات وقواعد مزاد الطيف الترددي في النطاق (2100) ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN)، المزمع عقده بتاريخ 30 نوفمبر 2022م، وذلك استكمالاً لتنفيذ خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي 2021-2023، والتوجه الإستراتيجي للهيئة في تمكين تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية.وبيّنت الهيئة أن عقد المزاد يأتي لتحفير نشر الشبكات غير الأرضية و تعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة، حيث ستسهم الترددات المطروحة في المزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، والإنترنت على الطائرات (A2G)، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية (Sat-IoT)، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس (5G CGC)، لافتة إلى أن المزاد يؤكد على ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات.وتضمنت الوثيقة عناصر تصميم وقواعد المزاد المختلفة مثل الخدمات والتقنيات الراديوية التي سيتاح تقديمها باستخدام الترددات المطروحة في المزاد، وآلية تحديد أهلية المشاركة في المزاد، والأسعار الافتتاحية للترددات والشروط والالتزامات المرتبطة بها.وتدعو الهيئة جميع المستثمرين والمهتمين في مجال الشبكات غير الأرضية محليًا ودوليًا للمشاركة في المزاد حيث يمكن الاطلاع على وثيقة معلومات وقواعد مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية( NTN ) على هذا الرابط.// انتهى //14:43ت م0041