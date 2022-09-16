الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمس، مشروع كنف 2022م لتوزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في الأردن.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.وسيتم من خلال المشروع توزيع 23.529 قسيمة شرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاته، يستفيد منه 23.529 فردًا، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و750 ألف ريال سعودي.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف الدول للمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.// انتهى //15:19ت م0045