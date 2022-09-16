اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 210 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من الجفاف بمحافظة بيدوا في الصومال
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
مقديشو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 210 أطنان من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 18 ألف فرد.
ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
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15:20ت م
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