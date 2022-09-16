مقديشو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 210 أطنان من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من الجفاف في محافظة بيدوا بولاية الجنوب الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 18 ألف فرد.ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال، لدعم برامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.//انتهى//15:20ت م0046