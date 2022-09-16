الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسعقد وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث والعشرين اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس الديوان المساعد للمراجعة المالية بالديوان العام للمحاسبة بالمملكة - دولة الرئاسة - يحيى بن إبراهيم الحسني.وافتتح الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سلطان بن ناصر السويدي، الاجتماع بكلمة شكر فيها المملكة على جهودها المبذولة في إدارة اجتماعات اللجان الخليجية المشتركة خلال رأستها لهذه الدورة.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها خطة التدريب لعام 2023م، ومسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب لمدة (ثلاث) سنوات، ونتائج المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، كما تم عرض المسودات النهائية للأدلة المشتركة التي تم الانتهاء من مراجعتها، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي و رؤساء الدواوين الذي سيعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2022م.// انتهى //15:20ت م0047