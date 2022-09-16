حجة – صعدة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م في محافظة حجة ضخ 744.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 73.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فضلاً عن توزيع 178 حقيبة للنظافة الشخصية، وتوزيع 67 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ و 178 وعاءً لنقل المياه.?وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 60 حقيبة لنظافة حمامات الطوارئ، استفاد منها 44.757 فرداً.// انتهى //15:20ت م0048