حجة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.954 مستفيدًا خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 565 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 253 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 788 مستفيدًا، واستفاد من خدمات العزل 10 أشخاص، فيما راجع قسم المختبر 289 شخصًا، وصُرفت الأدوية لـ 1.606 أشخاص، وراجع عيادة التوعية والتثقيف 440 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 3 أفراد.وفي الخدمات المساندة استفاد 642 شخصًا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.// انتهى//15:20ت م0049