الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستشارك هيئة فنون الطهي استعداداتها للمشاركة في فعالية (سالون ديل قوستو - تيرا مادري) التي تنظمها منظمة سلو فود في مدينة تورينو الإيطالية خلال الفترة 22-26 سبتمبر الجاري، والتي ستشهد تسليم "منطقة عسير" جائزة منطقة فنون الطهي العالمية لعام 2024م من قبل المعهد الدولي لفن الطهي والثقافة والفنون والسياحة (IGCAT)، كأول منطقة من خارج قارة أوروبا تفوز باللقب، إلى جانب الإعلان عن "سفينة التذوق السعودية" ضمن الفعاليات.وتحضر الهيئة في هذه الفعالية الدولية عبر جناح خاص يتضمن عدداً من الأنشطة المتعلقة بفنون الطهي السعودي، ويتكون الجناح من عدة مناطق هي: "المطبخ" الذي يستخدم لإعداد المواد الغذائية البسيطة للمطعم، ومنطقة متعددة الاستخدام لعقد ورش عمل تفاعلية ومحاضرات، و"المعرض" الذي سيقدم محتوى معرفياً عن ثقافة الطعام السعودي، و"مطعماً" يعكس مفهوم السفرة السعودية، إلى جانب حضور مبادرة عام القهوة السعودية 2022 في الجناح لتعريف الزوّار بهذا العنصر الثقافي المرتبط بهوية المجتمع السعودي، بالإضافة إلى "سفينة التذوق السعودية" التي ستضم قائمة للأطعمة والمكونات الغذائية الشهيرة والمهددة بالاندثار في المملكة.وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في فعالية (سالون ديل قوستو - تيرا مادري) ضمن جهودها الرامية إلى تنمية قطاع فنون الطهي في المملكة وتطويره وتعزيز حضوره في المهرجانات الدولية، للتعريف بفنون المطبخ السعودي، وارتباطها بثقافة المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده؛ لضمان المحافظة على فنون الطهي المحلية وتوريثها للأجيال القادمة.// انتهى //15:30ت م0050