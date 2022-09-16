الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسنظّمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة لعددٍ من مُربي الحمام اللاحم السعوديين إلى دولة فرنسا؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم على أحدث أساليب تربية الحمام اللاحم، من خلال زيارة كبرى شركات إنتاج الحمام اللاحم بفرنسا، والتنسيق مع الجانب الفرنسي لزيارة أكبر مشاريع الإنتاج على مستوى العالم.واطّلع الوفد خلال زيارته لمعرض سبيس العالمي للإنتاج الحيواني في فرنسا، على أحدث التقنيات في تربية وتغذية الحمام اللاحم، والاستفادة من التجربة الفرنسية ، كما تلقوا تدريبًا على طرق التغذية وكمية البروتين المستخدم، بالإضافة إلى التعرف على أنواع اللقاحات وكيفية استخدامها وإعطاء الجرعات .وتضمنت الزيارة جولة شملت عددًا من أكبر مشاريع إنتاج الحمام اللاحم بالعالم والتي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، حيث عقدت الشركة الفرنسية المتخصصة اجتماعًا مع أعضاء الوفد تم خلاله التشاور وطرح الاستفسارات، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل تتضمن الاستفادة من التجربة الفرنسية ونقلها للمملكة.وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى مضاعفة إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة بنسبة 300% خلال العامين المقبلين، كما تعمل على خطة لتطوير هذا القطاع، بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية بنسبة 100%، بالإضافة إلى سعيها مستقبلا لعقد اتفاقيات لإنتاج أمهات الحمام اللاحم، لتكون المملكة مصدّرًا لها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما تقوم الوزارة بدعم وتطوير قطاع الحمام اللاحم، عبر العديد من البرامج والمشاريع التطويرية من خلال عدة مراحل، تضمنت زيارة الفريق الفني من الوزارة لجمهورية فرنسا، وإقامة ورشة عمل افتراضية مشتركة، كما قام الجانب الفرنسي بإعداد دراسة مسحية لقطاع المنتجين بالمملكة، بالإضافة لوضع برنامج لتطوير الإنتاج، وزيارة المنتجين السعوديين لفرنسا، والتنسيق لخلق فرص استثمارية، وعقد شراكات، والتمكين والدعم من الجهات ذات الاختصاص لكامل سلسلة الإمداد، وعمل حملة تعريفية بالفرص الاستثمارية المتخصصة، وحجم العوائد الاقتصادية المتوقعة.ويُقدر إنتاج مشاريع الحمام اللاحم بما يقارب 16 مليون طائر، ما يعادل حوالي 13 ألف طن من اللحوم سنويًّا.// انتهى //16:06ت م0053