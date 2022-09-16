لندن 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسقلَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, في مقر السفارة, اليوم، الملحق العسكري في المملكة المتحدة وإيرلندا اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبوعباة رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء أبوعباة بالترقية، متمنياً له بالتوفيق والنجاح في عمله لخدمة وطنه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.من جهته عبر الملحق العسكري عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن تكون داعمة له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //16:11ت م0055