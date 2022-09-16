تبوك 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسإنطلقت بمنطقة تبوك أمس، فعاليات " أسبوع الطفل الأدبي" التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة ، وتستمر لمدة 7 أيام بفندق جراند ميلينيوم, وتضم جملةً من الأنشطة والبرامج الموجهة إلى الأطفال واليافعين وأولياء الأمور والمهتمين .ويركز الأسبوع على علاقة الأطفال واليافعين بالأدب، وعلاقة الأسرة في تنمية شغف الإبداع بالقراءة والكتابة ورواية القصص، وذلك عبر رحلة معرفية متكاملة تتضمن حلقات نقاش وفعاليات وأنشطة من بينها "ركن قراءة الكتب، والخط العربي والرسم، ورواية القصص، وكتابة القصص من خلال جداريات وأركان خاصة بالأدب، والتصوير الفوري".وتُقدّم الورش اليومية في قالب تدريبي تفاعلي من قبل 21 متخصصًا، وتتناول محاور متعدّدة ذات علاقة بأدب الأطفال واليافعين كبناء الشخصيات في القصة ومهارات التفكير الفلسفي وورشًا فنية في الطباعة والخط، وورشًا مخصصة لأولياء الأمور والمهتمين في كيفية بناء بيئة محفزة للكتابة الإبداعية وتكوين علاقة بين الأبناء والكتب.ويستضيف الأسبوع عدد من رواة القصص، الذين سيفتحون نافذة الكتاب للأطفال واليافعين للحوار معهم حولها, بالإضافة إلى تقديم حلقات نقاش يومية للحوار مع أولياء الأمور، والمهتمين لتعزيز وجود الأدب في حياة الأطفال واليافعين, ومسابقات ثقافية يومية وجوائز محفزة للحضور.ويهدف "أسبوع الطفل الأدبي" إلى تنمية شغف الإبداع بالكتابة والمهارات الأدبية عند الأطفال واليافعين وتحفيز أولياء الأمور والمهتمين لإيجاد بيئات أدبية مشجعة، وذلك ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة في دعم أدب الأطفال واليافعين وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع .ودعت الهيئة الراغبين في الحضور والمشاركة لزيارة المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/child-week/ للتعرف على أنشطة الأسبوع والتسجيل.// انتهى //16:25ت م0056