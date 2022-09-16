باماكو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأعلن الجيش النيجري مقتل 7 إرهابيين، وإيقاف نحو 30 آخرين تابعين لجماعة بوكو حرام الإرهابية في عمليات جنوب شرق البلاد مؤخرا.وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان اليوم: إنّ الجيش تمكن من القضاء على الإرهابيين في بلدة غيسكيرو القريبة من الحدود مع نيجيريا، مشيرًا إلى أنه تم اقتحام عدد من "المخابئ" التي تُستخدم لاحتجاز المخطوفين من قبل عناصر تابعة لحركة بوكو حرام الإرهابية في مقاطعة نغويمي الواقعة في الشمال قرب تشاد.// انتهى //17:29ت م0059