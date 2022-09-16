الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسقام عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالشؤون البلدية والإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بزيارة الوطنية للإسكان ومركز سكني الشامل بمدينة الرياض للإطلاع على خبرات وأدوار الشركة في التطوير العقاري.واستقبل الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي بمقر الشركة، معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، ومعالي وزيرة شؤون الإسكان والتطوير العمراني بدولة الكويت الدكتورة رنا عبدالله الفارس، واطلعهم على الأهداف الاستراتيجية و دور الشركة الريادي في تمكين النمو في صناعة التطوير العقاري بالمملكة وتوفير الحلول السكنية بتسهيل إجراءات التملك للمواطنين ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق التي تتسم بجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً دور الشركة بزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة من خلال تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الكفاءات الوطنية بمشاركة أفضل الممارسات العالمية التي تعتمدها الشركة في تطوير مشاريعها.و زارت معالي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين آمنة بنت أحمد الرميحي مركز سكني الشامل بالرياض، حيث استقبلها نائب الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة يزيد النفيسة، الذي قدم عرضا عن الحلول التمويلية والتي تقدم بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك الحلول الرقمية لتسهيل تملّك المساكن بإجراءات سهلة وميسرة.وتأتي الزيارة في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف التي قام عليها اجتماع الـ 20 برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتعزيز جهود القطاعات البلدية والإسكان ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.// انتهى //17:33ت م0060