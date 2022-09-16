جدة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسُيرصد بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المريخ، حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات، وسيًشاهد بالعين المجردة.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر والمريخ سيُرصدان باتجاه الأفق الشمال الشرقي، ونظرا لأن المسافة الظاهرية بينهما واسعة فلن يظهرا معاً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.وقال: "إن مراقبة لمعان المريخ أسبوعيا في غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل في ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ (ولونه الأحمر) هي سبب تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم إله الحرب، ففي بعض الأحيان يستريح إله الحرب وأحيانًا يصبح عنيفًا، هذه التغييرات هي جزء من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل".وأضاف أبو زاهرة: "ولفهم سبب اختلاف سطوع المريخ كثيرًا في سماء الأرض، يجب أن ندرك أن المريخ ليس كوكبا كبيرًا جدًا، حيث يبلغ قطره 6,790 كيلومتراً فقط، على عكس كوكب المشتري أكبر كوكب في نظامنا الشمسي حيث يبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر".وأشار إلى أن السبب في أن الكوكب الأحمر ساطع في بعض الأحيان، هو أن الأرض تستغرق عامًا لتدور حول الشمس مرة واحدة، ويستغرق المريخ حوالي عامين للدوران مرة واحدة، فيحدث تقابل المريخ عندما تمر الأرض بين المريخ والشمس كل عامين و50 يومًا.وتابع رئيس الجمعية الفلكية بجدة يقول: "لذا فإن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد في السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التي تؤثر على سطوعه، فهناك أيضًا دورة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل الساطعة والخافتة".يشار إلى أن موعد تقابل المريخ القادم -حيث سيظهر فيها الكوكب في ذروة لمعانه خلال عامين في السماء- سيكون في النصف الثاني هذا العام 2022.// انتهى//17:33ت م0061