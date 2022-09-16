دوشنبه 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول في زيارة ميدانية لمشروع دعم الخدمات الصحية للأمهات والمواليد والأطفال في أربع مقاطعات بولاية خاتلون بجمهورية طاجيكستان، ضمن إسهامه في مشاريع صندوق العيش والمعيشة التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ويستفيد منه 300,000 شخص في المقاطعات المستهدفة، بما في ذلك 62,238 امرأة في سن الإنجاب، و10,118 امرأة حامل، و9,903 من حديثي الولادة، و 45,264 طفلًا دون سن الخامسة.ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل 4 مستشفيات مركزية في المقاطعات المستهدفة، وتوفير المعدات لأربعة مستشفيات مركزية وتوريد المعدات الأساسية لـ 87 دار رعاية صحية أولية، و 42 مركزًا صحيًا في المناطق الريفية والحضرية، وتوفير تسع مجموعات من سيارات الإسعاف المجهزة بالكامل، وإقامة 24 حملة توعية للإسهام في زيادة الوعي للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والطفل وتحسين التنوع الغذائي للأطفال في المناطق الريفية.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على دعم الأمومة وخفض معدلات وفيات الأطفال وتقديم الدعم للأشخاص المتضررين في جميع أنحاء العالم.// انتهى//17:33ت م0062