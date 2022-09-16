الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأقامت أكاديمية التنظيمات الرقمية التابعة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامجًا تدريبيًا عن "التنظيم الرقمي"، بالتعاون مع خبراء عالميين، بحضور68 مختصا في التنظيمات من18 جهة حكومية وخاصة .وتعتمد الدورة بشكل أساسي على منشور التنظيم الرقمي للاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي بهدف تطوير الكوادر الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات لمواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية، وتحسين فعالية البيئة التنظيمية في المملكة.وتطرق البرنامج إلى التعريف بالجوانب الرئيسية ومبادئ التنظيم الرقمي، التي تستهدف تعزيز معرفة المشاركين لفهم التحديات الناشئة المرتبطة بالتحول الرقمي وكيفية التعامل معها، كحماية المستخدمين وخلق بيئة تنافسية لازدهار القطاع الخاص، بما في ذلك أهمية خلق أفضل المنهجيات للتنظيم التشاركي.يشار إلى أن برنامج "التنظيم الرقمي" يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها أكاديمية التنظيمات الرقمية بالشراكة مع مؤسسات دولية رائدة، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في القطاع، عبر الارتقاء بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى آفاق جديدة، وتمكين تحول المملكة إلى منظمرقمي من المستوى الخامس الذي يُعد الأعلى حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات.// انتهى //17:34ت م0063