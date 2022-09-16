الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات الدوري المتاز للكرة الطائرة لدرجة الناشئين بإقامة ست مباريات، حيث يجمع اللقاء الأول الخويلدية باليرموك على صالة نادي الخويلدية بالقطيف عند الساعة الـ 3 عصراً، ويقود اللقاء عبدالرحمن الراجح حكما أول، وبسام المدن حكماً ثانٍ، وعبداللطيف العتيق مسجلاً.وفي اللقاء الثاني يلعب الهداية والعمران على صالة نادي النهضة عند الساعة الـ 3 عصراً، ويقود اللقاء محمد الهزيم حكما أول، ونور أحمد حكما ثانٍ، ومحمد الجابر مسجلاً, وعلى صالة نادي الصفا بصفوى يحل الهلال ضيفاً على السلام عند الساعة الـ 3 عصراً، ويقود اللقاء مسفر الرشدة حكما أول وأحمد غزوي حكما ثانٍ، وعبدالله الحسن مسجلاً.وسيلتقي النور والعرين على صالة نادي النور بسنابس عند الساعة الـ 3 عصراً، ويقود اللقاء عبدالله المعيويد حكما أول، وعادل البطاط حكما ثانٍ، وأحمد البريك مسجلاً, وعند الساعة الـ 7 مساء يلعب الترجي والابتسام على صالة نادي الترجي بالقطيف، ويقود اللقاء محمد الثنيان حكما أول، وصالح البيك حكما ثانٍ، ونزار المشامع مسجلاً.وأخيراً يلتقي الخليج والصفا على صالة نادي الخليج بسيهات عند الساعة الـ 7 مساء، ويقود اللقاء عبدالمحسن الجزيري حكما أول، وعلي الشويش حكما ثانٍ، وفاضل المياد مسجلاً.// انتهى //17:56ت م0066