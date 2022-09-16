الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستُلعب غدًا خمس مواجهات ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، وستقام جميعها عند تمام الساعة 1:00 ظهراً.ويستضيف الوحدة في أولى المواجهات منافسه النور على صالته بمكة المكرمة، ويلتقي الابتسام مع الأهلي على صالة نادي النور بسنابس، ويلعب الخليج مع المحيط على صالة الأول بسيهات، ويتواجه الصفا مع الترجي على صالة نادي الصفا بصفوى، وفي آخر المواجهات يحل القارة ضيفاً على مضر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى //17:57ت م0069