واشنطن 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن برئيس سورينام ورئيس الجماعة الكاريبية (كاريكوم) تشاندريكابيرساد سانتوخي.وبحثا خلال اللقاء أهمية التعاون الأمني ​​الإقليمي، وخلق مستقبل للطاقة المستدامة مع ازدهار مشترك وشامل وتعزيز سيادة القانون ، إضافة إلى بحث أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لإحراز تقدم في القضايا الأكثر إلحاحًا في منطقة بحر الكاريبي، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.// انتهى //18:01ت م0070