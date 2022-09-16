سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي برئيس سورينام
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
واشنطن 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن برئيس سورينام ورئيس الجماعة الكاريبية (كاريكوم) تشاندريكابيرساد سانتوخي.
وبحثا خلال اللقاء أهمية التعاون الأمني الإقليمي، وخلق مستقبل للطاقة المستدامة مع ازدهار مشترك وشامل وتعزيز سيادة القانون ، إضافة إلى بحث أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لإحراز تقدم في القضايا الأكثر إلحاحًا في منطقة بحر الكاريبي، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
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18:01ت م
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