سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي برئيس سورينام

الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
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واشنطن 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن برئيس سورينام ورئيس الجماعة الكاريبية (كاريكوم) تشاندريكابيرساد سانتوخي.
وبحثا خلال اللقاء أهمية التعاون الأمني ​​الإقليمي، وخلق مستقبل للطاقة المستدامة مع ازدهار مشترك وشامل وتعزيز سيادة القانون ، إضافة إلى بحث أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لإحراز تقدم في القضايا الأكثر إلحاحًا في منطقة بحر الكاريبي، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
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18:01ت م
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