الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسيقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في كرواتيا من 17 إلى 27 سبتمبر، وذلك ضمن مراحل الإعداد المبكرة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2024.ويتخلل معسكر الأخضر في كرواتيا المشاركة في دورة دولية ودية إلى جانب منتخبات كرواتيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا.وأعلن المدير الفني سعد الشهري قائمة 25 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: عبد الرحمن الصانبي، ورائد أزيبي، وسعد القرني، وخالد دغريري، وبندر درويش، ومحمد اليامي، وريان حامد، ومشعل الصبياني، ونواف المطيري، وزكريا هوساوي، وماجد قشيش، ومحمد العوفي، وفيصل الغامدي، وزياد الجهني، وناصر الهدهود، ونايف مسعود، ومحمد أبو الشامات، وسعد الناصر، وعبد العزيز عاطف، ومحمد القحطاني، وأحمد الغامدي، وصالح أبو الشامات، وهزاع الغامدي، وأحمد الشمراني، وتركي المطيري.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيحلّ ضيفًا على منتخب كرواتيا في افتتاح الدورة الودية يوم الخميس 22 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية يوم الاثنين 26 سبتمبر.// انتهى //18:47ت م0077