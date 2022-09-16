المدينة المنورة 20 صفر 1444هـ الموافق 16 سبتمبر 2022م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز الخدمات الحكومية الشامل بمحافظة ينبع، والذي يأتي امتداد لنجاح تجربة المراكز الحكومية الشاملة في المدينة المنورة، ومواكباً لخطط التوسّع في تقديم خدمات المراكز لتشمل مدن ومحافظات المنطقة .واطّلع سموه خلال التدشين على منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها أجهزة الدولة تحت سقف واحد وفي زمن قياسي في إطار خطة تطوير الأداء بمختلف القطاعات بالمنطقة ، إذ تتضمن منظومة الخدمة كافة خدمات وزارة الداخلية وكتابة العدل ووزارة التجارة والغرفة التجارية ومكتب العمل والضمان الاجتماعي وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات المؤسسة العامة للتقاعد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية .وأكد الأمير فيصل بن سلمان على الدور المحوري الذي تضطلع به مراكز الخدمات الحكومية الشاملة على مستوى المنطقة في تقديم الخدمات للمستفيدين بما يتواكب مع خطط وبرامج تحسين التعاملات الحكومية ، مؤكدا أهمية منح الصلاحيات للموظفين المختصين ممثلي الجهات الحكومية في المراكز الشاملة لإنجاز التعاملات كافة وفق منهجية عمل واضحة تلبي تطلعات المستفيدين وتحقق رضاهم ، مقدماً شكره للهيئة الملكية بينبع على تعاونهم ودعمهم لمركز الخدمات الحكومية الشامل في المحافظة .// انتهى //18:55ت م0078