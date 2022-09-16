الأمم المتحدة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسحذرت اليونيسف من انخفاض مستويات التعلم بشكل صادم، حيث يُقدر أن ثلث الأطفال فقط الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات على مستوى العالم قادرون على قراءة وفهم قصة مكتوبة بسيطة، وهي نسبة انخفضت عن نصف ما كانت عليه قبل الجائحة.وكشفت اليونيسف في بيان اليوم عن معرض "فصل أزمة التعلم"، وهو فصل دراسي نموذجي يمثل حجم الفشل في تعليم الأطفال المهارات الأساسية الهامة.وأفادت أن الفصل سيعرض عند مدخل الزوار بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 16 و26 سبتمبر.// انتهى //18:59ت م0080