الطائف 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف مع الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجهتين.وتهدف الاتفاقية بين الغرفة و الهيئة السعودية للمحامين، إلى تعزيز سبل التعاون و تطوير الممارسة القانونية و تمكين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال وتحديد أطر و سبل التعاون بين الطرفين حول الموضوعات المشتركة ، ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دعم قطاع الأعمال و الأنشطة المتصلة بها .وقع الاتفاقية الأمين العام لغرفة الطائف الدكتور سمان الفقيه ، ورئيس الهيئة بمنطقة مكة المكرمة جاسر الجاسر .// انتهى//19:00ت م0081