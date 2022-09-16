عام / غرفة الطائف والهيئة السعودية للمحامين توقعان اتفاقية لبحث سبل التعاون المشترك
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
الطائف 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف مع الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية بين الغرفة و الهيئة السعودية للمحامين، إلى تعزيز سبل التعاون و تطوير الممارسة القانونية و تمكين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وعمل المحامين لخدمة قطاع الأعمال وتحديد أطر و سبل التعاون بين الطرفين حول الموضوعات المشتركة ، ومشاركة قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دعم قطاع الأعمال و الأنشطة المتصلة بها .
وقع الاتفاقية الأمين العام لغرفة الطائف الدكتور سمان الفقيه ، ورئيس الهيئة بمنطقة مكة المكرمة جاسر الجاسر .
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19:00ت م
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