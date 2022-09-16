مقديشو 20 صفر1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022م واسأحبطت قوات الأمن الصومالية في العاصمة مقديشو مخططا إرهابيا كان يستهدف استقرار وأمن العاصمة .وأوضح مسؤول أمني صومالي لوكالة الأنباء الصومالية اليوم أن عناصر الأمن تمكنوا من تفكيك شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، واعتقال عدد منهم كان بحوزتهم مواد متفجرة وأسلحة، وكانوا يستعدون لتنفيذ مخطط إرهابي خطير يستهدف استقرار والأمن في العاصمة مقديشو.وأضاف المسؤول أن العملية لم تنتهِ ، وأن هناك عددا من العناصر الإرهابية تلاحقهم الأجهزة الأمنية للقبض عليهم .// انتهى //19:15ت م0084