نور سلطان 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر إقامته بالعاصمة الكازخستانية نور سلطان اليوم، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور محمد مطر الكعبي.جاء ذلك على هامش رئاسته لوفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي اختتم أمس .وتناول اللقاء بحث ومناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل في المجالات الإسلامية.// انتهى //19:35ت م0086