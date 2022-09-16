مقديشو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك خلال زيارته الحاليه للولايات المتحدة الأمريكية .وجرى خلال اللقاء 'وفق وكالة الأنباء الصومالية- بحث علاقات التعاون بين الصومال والولايات المتحدة في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي وزيادة دعم الولايات المتحدة في الصومال ومكافحة الجماعات الإرهابية.// انتهى //19:36ت م0088