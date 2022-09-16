سياسي / الرئيس الصومالي يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
مقديشو 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وذلك خلال زيارته الحاليه للولايات المتحدة الأمريكية .
وجرى خلال اللقاء 'وفق وكالة الأنباء الصومالية- بحث علاقات التعاون بين الصومال والولايات المتحدة في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي وزيادة دعم الولايات المتحدة في الصومال ومكافحة الجماعات الإرهابية.
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19:36ت م
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