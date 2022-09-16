القاهرة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل مواجهة قضايا تغير المناخ التي تؤثر سلبًا على قضايا الأمن الغذائي.وأعرب العسومي -في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسته- عن أمله في أن يسهم مؤتمر المناخ "Cop27 " الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل وما يليه في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، وأن يكون لدينا آليات للاستعداد لمجابهة هذه السلبيات.وأشار إلى اهتمام المرصد بقضايا الأمن الغذائي في المنطقة موضحا أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضمن وضع تصور لمحتويات المؤشر العربي للأمن الغذائي والمؤشرات الفرعية، وكذلك الخطة التنفيذية لإطلاق المؤشر وبناء الشراكات والشركاء لتطبيقه.// انتهى //19:46ت م0090