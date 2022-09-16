الدمام 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واستلعب غدًا، خمس مواجهات ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، وستقام جميعها عند تمام الساعة 1:00 ظهراً.ويستضيف في أولى المواجهات فريق الوحدة منافسه النور على صالته بمكة المكرمة، ويلتقي الابتسام مع الأهلي على صالة نادي النور بسنابس، ويلعب الخليج مع المحيط على صالة الأول بسيهات، ويتواجه الصفا مع الترجي على صالة نادي الصفا بصفوى، وفي آخر المواجهات يحل القارة ضيفاً على مضر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى //19:51ت م0091