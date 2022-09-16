نور سلطان 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأقام القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية كازاخستان ناصر بن بدر البراك، اليوم، حفل غداء تكريماً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.حضر الغداء الوفد المشارك بأعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المرافق لمعاليه، ومنسوبي السفارة السعودية بكازخستان.// انتهى //20:28ت م0092