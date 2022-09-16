عنيزة 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واساستقبلت وزارة التعليم ممثلةً في إدارة تعليم عنيزة - اليوم- الدفعة الثانية من الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة العائدين من جمهورية مصر العربية، وذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم؛ حيث تم نقلهم إلى جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية "تأهيل"، من خلال وسائل نقل متخصصة.يذكر أن جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية "تأهيل"، تقدم منظومة متكاملة من خدمات التعليم والرعاية والتأهيل والعلاج والتمكين والتدريب لمختلف فئات الإعاقة من جميع الفئات العمرية لإسعاد ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال تبنُّي أفضل ممارسات الجودة والعمل المؤسسي لتحقيق استدامة اقتصادية وأثر اجتماعي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //20:38ت م0094