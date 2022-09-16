الرباط 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.5%، مسجلاً 12.198,68 نقطة.وتقدمُ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42% ليستقر عند 984,29 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.03% مسجلاً 907,02 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 121 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 632 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:49ت م0095