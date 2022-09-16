اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الجمعة 1444/2/20 هـ الموافق 2022/09/16 م واس
الرباط 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدماً بنسبة 0.5%، مسجلاً 12.198,68 نقطة.
وتقدمُ مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.42% ليستقر عند 984,29 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.03% مسجلاً 907,02 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 121 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 632 مليار درهم مغربي.
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20:49ت م
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