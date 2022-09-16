الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم بطولة منطقة الرياض والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية وتستمر على مدار يومين على مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد خلال المدة من 16-17 سبتمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشاركُ في البطولة 302 سباح من 16 نادياً فيما يقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصبُّ في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //20:52ت م0097