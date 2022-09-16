هانوي 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسرعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد بن إسماعيل دهلوي، اليوم، فعاليات الاحتفاء بمرور 25 عاماً على إنشاء مصنع الزامل للحديد في العاصمة هانوي؛ بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" المهندس عبدالله بن محمد الزامل، والرئيس التنفيذي للشركة محمد علي آل صاحب، ورئيس شركة الزامل للحديد المهندس نواف بن محمد الزامل.وأكد السفير دهلوي في كلمته خلال الحفل على ما تتميز به المملكة من قدرات تصنيعية متقدمة وإمكانات إمداد وتوريد عالمية؛ تعزز دعم الصناعات السعودية في الخارج، وتنوع موارد الاقتصاد الوطني باصفته أحد أهداف رؤية المملكة 2030، منوهاً بأن مرور 25 عاماً على إنشاء مصنع الزامل للحديد في العاصمة هانوي؛ ينطلق مما تتميز به المملكة من قدرات تصنيعية متقدمة وإمكانات إمداد وتوريد عالمية؛ تعزز دعم الصناعات السعودية في الخارج، وتنوع موارد الاقتصاد الوطني أحد أهداف الرؤية الطموحة.وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس بشكل جلي التطور الكبير الذي شهدته التنمية في المملكة وهو من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بالتنمية الصناعية، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي؛ بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وقال: إن شركة الزامل للحديد في فيتنام بتحقيقها هذا النجاح المبهر تعد قصة نجاح ملهمة، ونتيجة لأداء الشركة المتميز وموثوقيتها فقد أصبحت اليوم أكبر شركة لتصنيع المباني الفولاذية في جنوب شرق آسيا بطاقة تصنيعية إجمالية 120.000 ألف طن سنويًا، وأكثر من 7000 مشروع اُنجزت في مناطق مختلفة من قارة آسيا والمحيط الهادئ، و 2000 مشروع تم الانتهاء منها في فيتنام.ونوَّه بأن من أهم الأدوار التي يضطلع بها سفراء وسفارات المملكة هي دعم وتشجيع الشركات والاستثمارات السعودية في الخارج، وتذليل أي عقبات تواجهها، والسعي بشكل حثيث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لاستقطاب مزيد من الشركات والشراكات الخاصة والحكومية في البلد المضيف للاستثمار في المملكة والاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها المملكة، وما تتمتع به من استقرار وتنمية ونهضة وموقع إستراتيجي يربط بين ثلاث قارات إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة الاستثنائية 2030م.وتطرَّق رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" المهندس عبدالله بن محمد الزامل لإنجازات الشركة وتأسيسها لاسمٍ قوي للاستثمار في فيتنام قبل 25 عاماً؛ كأول من أنشأ مبانيَ سابقة الهندسة في فيتنام، ومن ثمَّ حصة كبيرة من السوق يشجع على التصدير ويغطي لاوس وكمبوديا وماليزيا وإندونيسيا واليابان، كما تم افتتاح مصنع آخر قبل 10 سنوات في هوشيمن سيتي العاصمة التجارية لفيتنام.وأفاد أنه بحكم ثقل المملكة التجاري، فإن هذا الاستثمار هو امتداد من أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تأسيس برنامج "شريك"، وهو تأسيس شركات سعودية كبيرة لديها المقدرة أن تنطلق خارج حدود المملكة، لافتاً النظر إلى أن هناك شركات ناجحة جداً لها تجارب في جمهورية فيتنام؛ ونحن كذلك في الزامل للحديد لدينا تجربة في خمس دول في فيتنام والهند والإمارات ومصر والمصنع الأساسي في المملكة.من جانبه،استعرض الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" محمد علي آل صاحب، تطوير الشركة لقدراتها الصناعية، وفق ما تسعى إليه المملكة لتغيير الصورة النمطية لها كدولة تعتمد بالأساس على تصدير النفط ومشتقاته إلى دولة مصدّرة لأنواع مختلفة من المنتجات غير النفطية، تثري الصناعة السعودية.إثر ذلك تحدث رئيس شركة الزامل للحديد المهندس نواف بن محمد الزامل حول تأسيس الشركة في فيتنام عام 1997م، مفيداً أن شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" التي تتخذ من مدينة الدمام مقراً رئيساً لها؛ تقوم ببيع وتسويق منتجاتها في أكثر من 90 بلداً حول العالم، وتملك مرافق تصنيعية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وفيتنام.// انتهى //21:02ت م0098