واشنطن 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسوَقَّعَت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الإستراتيجية بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية.ووَقَّعَ الاتفاقية عن الحكومة الأمريكية وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وعن الحكومة الأردنية وزير الخارجية أيمن الصفدي.وبموجب المذكرة، ستقدم الولايات المتحدة مساعداتٍ للأردن بقيمة 1,450 مليار دولار أميركي سنويًا ابتداءً من السنة المالية 2023 وانتهاءً بالسنة المالية 2029؛ بهدف تخفيف التحديات التي يواجهها الأردن، إضافة إلى دعم البرامج الإصلاحية.// انتهى //21:33ت م0101