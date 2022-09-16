الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسانطلقت اليوم بطولة المنطقة الجنوبية والهيئات ومراكز الاتحاد الأولمبية للسباحة لجميع الفئات السنية وتستمر على مدار يومين على مسبح مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها خلال المدة من 16-17 سبتمبر الجاري تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.ويشارك في البطولة 102 سباحًا من 11 نادياً ويقود البطولة تحكيميًا 21 حكمًا.وتأتي البطولة استمرار لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.// انتهى //22:01ت م0102