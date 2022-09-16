الرس 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الرس على مواطن مخالف لنظام البيئة، إثر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قطع أشجار في منطقة القصيم، وضبط بحوزته منشار كهربائي، وسلاح ناري وذخيرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقمي الطوارئ (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:01ت م0104