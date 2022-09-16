الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسأصدرَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين الأستاذ نزار بن أحمد الحركان نائباً ثانياً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية بدلاً عن الأستاذ هشام كعكي الذي انتهت فترة نيابته للاتحاد مع انتهاء أعمال مجلس ادارة غرفة مكة.ونص القرار على أن تولي الحركان مهام الفترة المتبقية من الدورة الحالية لرئيس الاتحاد ونائبيه والمنتهية في 7 رجب 1444 هجرية تطبيقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.وقدم معالي وزير التجارة شكره وتقديره للأستاذ هشام كعكي على جهوده خلال عمله رئيساً لمجلس إدارة غرفة مكة ونائباً لرئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية متمنياً له ولمجلس إدارة غرفة مكة الجديد التوفيق والسداد.// انتهى //22:04ت م0105