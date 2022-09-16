الرياض 20 صفر 1444 هـ الموافق 16 سبتمبر 2022 م واسعاود المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم تدريباته في معسكره الحالي بمدينة بوريتش الكرواتيه، استعدادًا لمباراة منتخب سان مارينو يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، المقامة في مدينة بوريتش الكرواتيه في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري،التي تمثل المرحلة الأخيرة، قبل التوجه إلى الكويت والمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.ميدانياً أدى لاعبو أخضر الصالات، تدريباتهم على صالة VALAMAR، بقيادة المدرب الإسباني أندرو بلازا الذي عمد قبل انطلاق الحصة التدريبية على مناقشة الاخطاء التي وَقَعَ فيها اللاعبون في المباراة الماضية، وطريقة تنفيذها بالشكل السليم مستقبلًا، لتنطلق بعدها التدريبات، حيث انتهج الخطة التي سيلعب بها في المباراة المقبلة، قبل أن تختتم بإجراء مناورة تدريبية على كامل الصالة.يذكر بأن أخضر الصالات، يواصل استعداداته وتحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، بعد أن أوقعته القرعة الذي أُجريت في مايو الماضي، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.// انتهى //22:23ت م0108